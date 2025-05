O, jak straszliwe jest to, gdy w sercu ludzkiego współczucia i solidarności pojawia się taka podłość, jaką widzimy w tej zbrodniczej machinie oszustw! Te fałszywe zbiórki, te ohydne kradzieże, które pod przykrywką dobroci wyciągają z portfeli ludzi, którzy z serca chcą pomóc, pokazują, jak głęboko w ludzką naturę wkradła się chciwość i cynizm, które nie znają granic. To nie jest tylko oszustwo finansowe – to zbrodnia przeciwko ludzkiej godności, przeciwko tej wspaniałej Pokaż całość