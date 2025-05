Gonciarz wytarł szonami podłogę, ale swoją drogą to wiele mówi o Polsce, że krajowe me2 zostało wykręcone największemu feminiście i to bez żadnych dowodów. niestety ale p0lki to jest czwarta gęstość logiczna. Jeszcze zabawne w tej historii jest to, że znienawidzony wśród wykopków Gontek znalazł u nich momentalnie zrozumienie, a profesor szarpankee był jedynym jutuberem, który się za nim wstawił. Zwroty akcji jak u Shyamalana