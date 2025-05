Ostatnio dostałem wezwanie na przesłuchanie... kiedyś kliknąłem w jakiś scam - Exp asset. Założyłem konto to, bo znajomy polecał i zacząłem czytać co to jest. Żeby dokończyć rejestrację system wymagał odemnie zakupu jakiegoś pakietu, za minimum 100 dolarów, więc olałem temat. Opowiedziałem na komendzie co to za syf, wysłałem screeny maile od automatu z podpisem jakiegoś Krzysztofa i temat zakończony. Ciekawe jak się to skończy, bo sprawa ciągnie się od 5 lat.