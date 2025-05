Do grania dużo lepszy jest SteamOS który zmienia te mobilne pc w pełnoprawne konsole który mają to czego nie mają PC na windowsie - możliwość zawieszania i odwieszania każdej gry w dowolnym momencie. Myślę, że każdy kto używał SteamOSa potwierdzi że to jest po prostu lepszy system do grania mobilnego. Microsoft już dawno powinien zrobić podobną nakładkę na windowsa.