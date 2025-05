Czołem ;)

Zapraszamy do zrobienia zamieszania w nowej grze w której jest dopiero około 700 graczy na całym świecie, w tym jakieś 50 aktywnych w Polsce ;)

Jesteśmy malutką społecznością (jakieś 50 osób) z nowej gry przeglądarkowej lub jak kto woli z apką na androida i potrzebujemy Waszej pomocy bo zaczęliśmy być wręcz ośmieszani na arenie międzynarodowej przez najsilniejszy kraj w grze. Gra to coś na podobieństwo erepublik lub e-sim jak ktoś zna. Dla tych, którzy nie znają - Eclesiar to gra w której jako obywatel państwa możesz zbudować własne fabryki, handlować na markecie, zostać politykiem z realnym wpływem na losy państwa, założyć holding i wchodzić na giełdę z akcjami, prowadzić gazetę, którą czyta cały świat gry, budować obiekty państwowe takie jak szpitale, bazy militarne, pola uprawne itp. z innymi graczami ulepszające dane regiony i najważniejsze - możesz zostać żołnierzem dołączając do składu militarnego i podbijać inne państwa przejmując ich regiony oraz korzyści z tym idące. W Eclesiar mamy co prawda język polski jeśli ktoś nie umie w angielski, ale jednak to gra międzynarodowa i gorąco zachęcam do korzystania z języka angielskiego bo to trochę ułatwia komunikację z obywatelami innych państw.

Ponieważ jest nas tak mało dosłownie każdy jeden gracz ma potężny wpływ na losy bitw. W najsilniejszych państwach jest po 50-70 aktywnych graczy, natomiast jeśli do nas dołączycie to mamy nadzieję na jakieś 200 aktywnych graczy i tym samym totalną dominację ! Mam nadzieję, że z Waszą pomocą szybko dobijemy do tych 200 i zdominujemy region lub będziemy pomagać słabszym - to już zależy od Was bo będziecie mieli większość głosów w grze (w kongresie), a co za tym idzie kierunek w jakim pójdzie polityka jest w Waszych rękach, ale z taką ilością graczy - sky is the limit.

W Eclesiar można grać na różne sposoby - jeśli lubisz takie gry to z powodzeniem można tam siedzieć i kilka godzin dziennie, jednak nie każdy jest no-lifem i do prawidłowego rozwoju swojej postaci wystarczy tak naprawdę dosłownie 4-5 minut dziennie (w sam raz na poranne posiedzenie xD) Dopiero w razie jakiejś poważnej bitwy wszyscy dostają powiadomienie i wtedy wystarczy poświęcić jakieś 10 minut po najniższej linii oporu. Większość czasu spędzamy na naszym discordzie gdzie gorąco Was wszystkich zapraszamy (link widoczny w grze w pierwszej wiadomości powitalnej od naszego prezydenta) Atmosfera jest naprawdę spoko bo siedzą tu ludzie w przedziale wiekowym 18-40lat - rozmowy od polityki w realu i grze, przez hobby, aż do wymieniania się ulubionymi aktorkami filmów dla dorosłych. Znajdzie się też grono ludzi chętnych na wspólne rozgrywki w HoI, EU, turnieje szachowe i inne tego typu... Niesamowicie robi się gdy nasz kraj musi walczyć z jakimś agresorem - wtedy discord płonie i każdy każdemu pomaga, aby tylko udało się wybronić nasze państwo lub podbić region innego. Oczywiście zobowiązujemy się również do pomocy dosłownie każdemu odpowiadając rzeczowo na wszystkie pytania związane z grą (i nie tylko)

Serdecznie zapraszamy do zrobienia zamieszania w grze - wystarczy, że zarejestruje się z 50 osób, a będziemy największym mocarstwem w grze.

Zostawiam tutaj czysty link do gry bo tak wypada: Czysty link

Ale gorąco zachęcam do wejścia z linka z refem: Link z refem - obaj po wbiciu przez Ciebie 10 lvl dostaniemy taką samą ilość waluty z gry, a ja już na discordzie zobowiązałem się przed naszą społecznością przekazać tą walutę na rozwój naszych jednostek bojowych, aby zrobić w nich miejsce dla nowych i na pomoc tymże nowym obywatelom na początku Waszej przygody.