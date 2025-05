Szczyt bezczelności. Dlaczego płacisz za dostęp do własnych danych i czemu ta instytucja powinna zniknąć?

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) potrafi skasować Cię 59 zł za jednorazowy wgląd w Twoją historię kredytową i 139 zł rocznie za pakiet x6 z alertami bezpieczeństwa. Dane, które sprzedaje, to… Twoje dane.

Model, w którym prywatna spółka banków gromadzi informacje o ponad 25 milionach Polaków i żąda opłaty za ich "interpretację", wielu ekspertów nazywa to absurdem, a konsumenci wprost: szczytem bezczelności.

I nie chodzi tylko o pieniądze. Czasem wystarczy drobna płatność z Allegro Pay, by bank odmówił Ci kredytu hipotecznego. Tak, dobrze czytasz – kupno słuchawek może przekreślić Twoje szanse na mieszkanie.

Jak to działa?

BIK to spółka akcyjna banków, w której nie ma ani grosza udziałów Skarbu Państwa. Powstała na mocy art. 105 Prawa bankowego, by „wspierać system finansowy” – co dziś oznacza centralną bazę danych kredytowych, zasilaną codziennie przez banki, SKOK-i, firmy leasingowe i pożyczkowe.

W teorii każdy ma prawo do darmowego wglądu w swoje dane. W praktyce? Tylko raz na pół roku, bez scoringu, bez analiz, bez alertów. Prawdziwy wgląd – taki, jaki widzi bank – to koszt: 59 zł za raport albo 139 zł za pakiet z powiadomieniami.

Dodajmy: dostęp do własnych danych może zająć do 30 dni. Bank ma Twój scoring od ręki. Ty? Tylko jeśli zapłacisz.

Absurd, który boli

– Czy mogę zobaczyć, co o mnie wiecie? – Tak, oczywiście. Proszę zapłacić. – Ale to moje dane! – Właśnie dlatego. Płać.

BIK spełnia formalnie RODO ale korzysta z każdej możliwej luki. Darmowa opcja jest ukryta na stronie, procedura rozciągnięta w czasie, a jednocześnie system zarzuca Ci reklamy płatnych pakietów. Przeciętny obywatel nie ma pojęcia, że istnieje jakakolwiek wersja „free”.

W tym samym czasie banki na podstawie Twojego pełnego raportu podejmują decyzje o kredytach. Masz asymetrię informacyjną – dokładnie wtedy, gdy gra toczy się o dziesiątki czy setki tysięcy złotych.

Allegro Pay kontra kredyt mieszkaniowy?

Od 2023 roku dane z zakupów na raty lub z odroczoną płatnością (czyli tzw. BNPL) muszą trafiać do BIK.

Serwis AlleSpark pisze wprost: nawet terminowe raty z Allegro Pay mogą pogorszyć Twoją zdolność kredytową w oczach banków. BIK zapewnia, że scoring spada tylko przy opóźnieniach, ale... nikt nie widział algorytmu. Nikt nie wie, jak dokładnie to działa.

Skutek? Są już przypadki, że bank odrzuca wniosek o kredyt hipoteczny, bo ktoś raz skorzystał z rat 0%.

Jedna płatność za telefon. Jedno "kliknij, zapłać później". I Twój scoring spada. Brzmi jak żart? To rzeczywistość.

Czy inne kraje też tak mają?

W USA masz prawo do darmowego, pełnego raportu raz w roku – przez federalny serwis AnnualCreditReport.com. Tamtejsze biura pobierają opłaty tylko za dodatkowe funkcje lub alerty.

W Wielkiej Brytanii każdy może pobrać Statutory Credit Report za darmo online – a pakiety premium są opcjonalne.

W Polsce? Masz kopię danych raz na 6 miesięcy, ale bez scoringu, bez analiz, bez niczego – chyba że zapłacisz.

Tylko u nas darmowa wersja jest tak okrojona i tak skutecznie ukrywana przed obywatelami.

Dlaczego BIK powinien zniknąć (albo zostać zreformowany do zera)

To prywatny monopol na dane prywatne Polskich obywateli.

To brak przejrzystości: nikt nie wie, jak działa scoring.

To monetyzacja strachu: płacisz, żeby sprawdzić, czy ktoś nie wyłudził na Ciebie kredytu.

To sprzedaż danych z AllegroPay, które mogą zablokować Ci zakup mieszkania.

To działanie wbrew interesowi obywateli, bo nawet Rzecznik Praw Obywatelskich i UODO zgłaszali zastrzeżenia.

Podsumowanie – SZCZYT BEZCZELNOŚCI

BIK legalnie zbiera i sprzedaje najbardziej wrażliwe dane finansowe każdego z nas. Nie po to, byśmy mogli z nich skorzystać – tylko po to, by banki mogły nas ocenić, a my... za własne dane musimy zapłacić.

To, że jakiś poziom opłat funkcjonuje w innych krajach, nie zmienia faktu, że w Polsce ten system urósł do patologii.

Kiedy za prawo do spojrzenia we własne lustro finansowe trzeba płacić prywatnej spółce banków – to nie jest nowoczesny rynek.

To zamknięty układ, który trzeba rozbić.

Jedyny rozsądny wniosek? Zlikwidować BIK w obecnym kształcie i stworzyć publiczny, transparentny rejestr danych kredytowych, w którym każdy obywatel ma darmowy, pełny i natychmiastowy dostęp do własnej sytuacji.

Albo przynajmniej dopuścić realną konkurencję – zanim ta prywatna firma wyceni każdą informację o Tobie.

