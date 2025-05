Będziemy coraz więcej dopłacać do nierentownych kopalń, to jeszcze duszona jest najlepsza górnicza spółka. Subsydiowany węgiel wypycha z rynku surowiec z najlepszej, najwydajniejszej polskiej kopalni, jaką jest LW Bogdanka, która musi ograniczać wydobycia. Obecnie dopłata wynosi ok. 400 zł na tonę