Na moje to powinni zrobić test generalny i czelendż dla hakiermanów z potencjalną nagrodą za wynajdywanie słabych punktów systemu. Jeśli klasyczne głosowanie wynikami pokryje się z cyfrowym oraz hakierom nie uda się wpłynąć na wyniki to mozna myśleć dalej o tym no referenda robić częściej ale tylko cyfrowo aż uznamy, że system jest legit. W przeciwnym wypadku nie róbmy bo wyjdzie znowu cepik który się zesra po kilku dniach działania