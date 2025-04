Dobrobyt i wzrosty ekonomiczne banków są już od jakiegoś czasu w pełni wyemancypowane od dobrobytu i wzrostu ekonomicznego obywateli, który już nie jest nawet w ich interesie.

Trochę podobnie jest z nieruchomościami. Ręka rękę myje, grają do tej samej bramki. Holdingi nieruchomości i deweloperzy to jedna ręka tego samego ciała, którego drugą są banki, hedge fundy czy fundusze inwestycyjne. Stąd pomysły by zadowolić "wszystkich" takie jak "kredyt 2%" czy "kredyt 0%" (tak Pokaż całość