Co mamy tam podziwiać? Cyfryzacji nie mają, Niemcy nadal żeby zrobić przelew, wysyłają faks z poleceniem do banku lub idą do okienka i to przedsiębiorcy. Internet jest gorszej jakości, komunikacja miejska również gorszej jakości. Autostrady się rozpadają, u nas są nowe i zadbane (tak samo drogi ekspresowe). Polacy mają już ładniejsze domy niż Bawarczycy. Wysokich technologii to tam nie ma, IT zacofane, a na listę firm strategicznych wcisnęli archaicznego SAPa.

