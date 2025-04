Wiedziałem że tak to się skończy. Pytanie na co idą pieniądze.



Tymczasem Coca Cola 2l kosztuje u mnie w lokalnym 11,99

Do tego smakuje jak g---o.



Podatek cukrowy również w napojach bez cukru.

Dzięki panie Niedzielski. Nie dość że byłeś ch**** ministrem, to jeszcze spieprzyłeś mi malutki ułamek życia.