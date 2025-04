To akurat wiem. Cena zakupu u chińskiego producenta prostego klimatyzatora 2,5 kW wynosi około 150$ - jeżeli kupi się co najmniej 1 kontener urządzeń. Cena tego samego klimatyzatora w detalu to około 400$. Cena zamontowania u klienta to od 400 do 1000$. Znaczy - na niesprzedaniu 1 klimatyzatora Chińczyk traci 150$. W USA strata wynosi już około 650 do 1250$.