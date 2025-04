Działeczka i grill. Dziękuję rodzicom, że kupili kiedyś kawałek ziemi nad jeziorem, i przez wiele lat budowali tam swoją małą oazę. Każde wakacje spędzone w tym samym miejscu, z tymi samymi ludźmi. Tak samo majówka.

Wakacje to już nie to samo, bo człowiek pracuje, i nie ma tyle czasu, ale majówka to na zawsze ten sam scenariusz.

Niesamowite było to, jak widząc się tylko 2 miesiące w roku dorastaliśmy razem, i zmieniliśmy Pokaż całość