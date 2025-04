Mój kolega miał wypadek taki, że dwa lata się rehabilitował, lekarze zakazali mu wcześniejszej pracy z maszynami w ruchu, dostał rentę 1200 pln, to tak 7 razy mniej niż zarabiał. Uwaga. Dostał ja na rok (pomimo, że niepełnosprawny będzie do końca życia), ale jak pijesz (alkoholowa) czy palisz to państwo polskie nagradza 2k mc - dożywotnio.