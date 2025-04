Każdy normalny człowiek rozumie, że gotówkowe i bezgotówkowe płatności są komplementarne i uzupełniają się. Tylko jakiś zaczadzony szur jak Hołownia, może optować za likwidacją gotówki. Jedyni, którzy na tym zyskają to operatorzy płatności, bo będą mieli oligopol na wszystkie płatności. Wtedy na opłatach intercharge, to będzie "sky is the limit!"