Cóż, skoro państwo polskie działa jak działa, czyli nie działa - to co się dziwić? Państwo polskie jedyne co umie to okradać obywateli za pomocą coraz to nowych podatków/opłat/danin/skłądek/whatever.



A teraz właścicielowi mieszkania do obowiązku utrzymywania obcych ludzi chcą dowalić podatek katastralny, żeby dodatkowo musiał zapłacić za nieruchomość która "jest jego" tylko wtedy gdy trzeba za nią płacić - , ale tak naprawdę nie jest właścicielem, bo nie może nią rozporządzać...