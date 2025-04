Wykopki bardziej przeżywaj to co się dzieje w USA niż to co się dzieje w Polsce. Osobiście uważam, że amerykańska giełda była napompowana to i przyszła korekta, normana sprawa. I jak to na każdej korekcie bogatsi się jeszcze bardziej wzbogacą, leszcze wyleszczone i zaraz znowu zaczynamy pompowanie.