Jak już złapią tych Ukraińców to niech nie zapomną, że mają mówić że dostali za to 5 zł od jakiegoś typa z ruskim akcentem co wysiadł z Wołgi obok ambasady.

Wtedy nikt na nich uwagi nie zwróci, wszędzie będą pisać że to Rosjanie są winni, dostaną co najwyżej bilet do Kijowa i tyle. Sami Polacy będą się między sobą o to tłuc. Mają po swojej stronie imbecyli, którzy nawet coś takiego zgonią Pokaż całość