,,18 marca Wyższy Sąd Administracyjny w Monachium orzekł, że policjanci nie mieli prawa kontrolować obywatela Austrii Stefana Salomona, który wjeżdżał do Niemiec pociągiem. A mieli pecha - Austriak okazał się profesorem prawa europejskiego i międzynarodowego na dwóch uczelniach. Jak siadł do pozwu, to "zmasakrował" w nim samowolę niemieckich urzędników."