Polska może mieć 8 mln mężczyzn w zasobie

To traktowanie ludzi jako zasob to ladne okreslenie na mozliwosc poswiecenia grubych dziesiatek tysiecy zyc ludzkich. Wszystko po to, aby jakis upasiony general z poprzedniego ustroju mogl sobie siedziec na dupie w bezpiecznym bunkrze i kibicowac powolanym sila cywilom, ktorzy zostana wyslani na rzez, bo szkoda bedzie posylac jednostki zawodowe na przemial na odcinku o duzym natezeniu dronowo/artyleryjskim