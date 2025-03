Co to za artykuł xD

Z ciekawości wszedłem na tą polską prawdę

Tam wyzywają wszystkich od kacapów.

w 2022 przywidywali upadek putina i chcą się zbroić na potęgę przed wszystkimi

To jest jakaś szurska strona nienawidząca jednocześnie niemców, UE i rosji. (nic o żydach nie widziałem)

Chyba, że to jakiś 200 IQ false flag którego nie rozumiem Pokaż całość