Zabawne jak nojmotłoch obszczekuje PiS w temacie inflacji, pomijając udział w tym PO. Socjal i pompa minimalnej, to tylko część podaży pieniądza, nawet nie połowa tej nadmiarowości. Zresztą, można to ustawowo rozwiązać, czy nie można? Hipokryci, tutaj zdjęcie dokumentujące kto podnosił łapki za tarczami covidowymi, zadziwiająca jedność. A za to, co te s--------y z POPISu zrobiły ze złotówką należy się wszystkim śmietnik i to najłagodniej.