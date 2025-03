Człowiek to ogląda i myśli o swoich dzieciach. Czy je znam? Czy wiem co myślą, czują? Czy jestem wystarczająco blisko, żeby być pomocą, ratunkiem kiedy będzie potrzeba? Jak je przygotować na to czasem smutne życie, żeby im nie podcięło skrzydeł? Rozmawiajcie z dziećmi mireczki, o wszystkim i na poważnie. Strasznie współczuję rodzicom.