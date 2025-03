Zielonego wału też nie chcieli, politycy to sobie tak poukładali, że rządzą bez żadnej kontroli, robią co chcą, a ludzie na nic nie mają wpływu, co z tego, że Polacy zmieniają PO na PiS, przecież to jest jedno i to samo, tylko inne osoby robią wały, a statek płynie tym samym kolizyjnym kursem na górę lodową.