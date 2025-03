Świetny artykuł. Wyjaśnia w prosty sposób jaki USA, poprzez swóje korpo, dymie resztę świata oraz Europę. Fakty, liczby, poprawne wnioski. Czyli wszystko to co doprowadza trumpistow do białej gorączki. Fanatycy Trumpa budują polityczny kapitał na chaosie, emocjach i manipulacji. EU musi mieć twarda pozycję i jasną alternatywę dla działań USA.



Potrzebne jest nowe otwarcie gospodarcze EU i Chin. Trump przejdzie do historii, tak jak mu się marzy, ale z zupełnie innych powodów.