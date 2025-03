To się Polacy zdziwią, jak się dowiedzą, że zakupiony za miliardy reaktor też będzie "pod dowództwem" kilku pracowników z USA, którzy będą mieć specjalny kod do wygaszania gdyby był wykorzystywany niezgodnie z "interesem USA" lub Polacy chcieliby rozebrać go na części i uprawiać jakąś inżynierię wsteczną.

I to nie w USA, a wszędzie działa to tak, że kupując reaktor, kupujesz też nadzór na nim, który cały czas monitoruje czy przypadkiem nie używasz Pokaż całość