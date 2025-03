Wrzucam to znalezisko bo to co się dzieje przerasta ludzkie pojęcie. Służby są bezradne a 48 latek z przeszłością kryminalną (wypadek samochodowy pod wpływem w którym zginął człowiek) uprzykrza życie mieszkańcom okolicznych wiosek. Miesiąc temu wyszedł z więzienia, od tego czasu na koncie ma podpalenia, ukradzione samochody, pobicie sąsiada, jazda pod wpływem, ucieczka przed policją, rozboje z włamaniami do prywatnych domów, prześladowanie mieszkańców wiosek (stoi pod domami i nagrywa ludzi przez okna). Pokaż całość