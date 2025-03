No co niby ma się teraz stać?

Państwo ma zablokować import?

Padną tysiące małych firm zajmujących się produkcją mebli i drobnej galanterii drewnianej.

Ceny na te produkty i tak są zaniżone jak nie wiem.

Norweska jest jakieś 3-4 razy droższa. Jak ceny materiału wzrosną to wykoszą nasze firmy producenci z Kazachstanu i Chin albo nawet Ukraina.