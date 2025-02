Rozpraszanie Rayleigha to zjawisko, w którym światło odbija się na bardzo małych cząsteczkach powietrza. Najmocniej rozprasza się światło o krótkich falach, czyli niebieskie, dlatego niebo wydaje się niebieskie. To zjawisko opisał naukowiec Lord Rayleigh. ( Na jego cześć zostały nazwane kratery na Marsie i Księżycu)



Gdy Słońce jest nisko nad horyzontem, jego światło musi przejść przez grubszą warstwę atmosfery. Większość niebieskiego światła jest wtedy rozpraszana w różnych kierunkach, a do naszych oczu