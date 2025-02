Cześć, niestety w moim otoczeniu ostatnio zdarzają się tragedie, ta trwa już dobre kilka lat. Mama od kilku lat zmaga się z chorobą parkinsona. Mama przeszła operację głębokiej stymulacji mózgu (DBS) w 2021 roku, która niestety przyniosła komplikacje i nie została wykonana prawidłowo. Kolejne operacje poprawkowe nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, a wręcz przeciwnie – pojawiły się skutki uboczne. (w skrócie jedna strona stymulantów nie funkcjonuje prawidłowo, przypuszczamy błąd lekarzy, bo mało jest specjalistów na tym polu w Polsce). My jako dzieci, pomagamy ile możemy. Ja niestety finansowo nie jestem w stanie pomóc, dlatego staram się wypromować zbiórkę jak tylko się da. "Parkuś" (tak ją znajomi nazywają XD) obecnie nie jest w stanie funkcjonować sama, zawsze jest pod opieką taty bądź opiekunki. Mamy możliwość zrealizowania operacji w Gdańsku, właśnie na nią zbieramy. Jest to ta sama operacja co w 2021 roku. Rodzinka na całe leczenie wydała już krocie, chcielibyśmy chociaż częściowo odciążyć rodzinę. Tak jak napisała w zbiórce, chce spełnić małe marzenia "Pragnę spełnić małe, przyziemne marzenia. Chcę spóźniona podbiec na autobus, zatańczyć lub wyjść na spacer z wymarzonym pieskiem. Będę bardzo wdzięczna za każdą wpłaconą złotówkę, która przybliży mnie do tak kluczowej operacji. Z góry dziękuję za pomoc. Jestem wdzięczna za każdy grosz." Liczę na to, że operacja teraz przejdzie prawidłowo i wróci do ułamka funkcjonowania jak normalny człowiek.