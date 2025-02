A wiesz, że np. Volvo, które kupili Chińczycy ma fabryki w Europie i w Azji. Ze Szwecji auta trafiały na tutejszy rynek, a z Chin płynęły do USA. Do czasu.

Gdy Waszyngton zaczął wojnę handlową z Pekinem jako towar made in China Volvo z Azji nie mogły trafić do USA, więc od lat auta wyprodukowane w Europie trzeba transportować do Ameryki, a Europejczycy dostają wyprodukowane w Chinach.

Ekologia.