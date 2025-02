Ahh ta tolerancyjna lewa strona, jak usłyszą by nie "zboczyć" z kursu łodzią to na złość weźmie topór i zatopi łódź. Serio kogoś to obchodzi, że ktoś, kogoś obraża? Zrozumiałbym zniesławienie lub groźby karalne ale to XD. To że ona se definiuje to jak chce to powinniśmy traktować jak dziecko z wodogłowiem i zwyczajnie zignorować. Kurcze fajne były czasy, gdzie można było słuchać rasistę powiedzieć, że się myli jest debilem i po Pokaż całość