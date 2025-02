Car Szełemej cały czas udowadnia, że poziomem ogarnięcia rzeczywistości, nie dosięga do pięt nawet moderatorom wykopu, ale wałbrzyszanie to tacy debile, że nawet taki poziom inteligencji, jest dla nas jak bóg ¯\(ツ)/¯

I w następnych wyborach pewnie znowu dostanie władzę, bo my to po prostu lubimy.

Ale serio, jakim debilem trzeba być, by kupić autobusy wodorowe i potem liczyć na cud, że ktoś będzie dokładał do interesu ( ͡ ° ʖ ̯ Pokaż całość