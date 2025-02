Wszystko w dużych ilości szkodzi:

Wypijesz Cole Zero w sobotę po obiedzie nic Ci nie będzie, będziesz pił 10 lat 1,5l dziennie to już co innego.

Zjesz steka raz na tydzień/dwa nic Ci nie będzie, będziesz jadł czerwone mięso codziennie to już serce nie wytrzyma z nadmiaru cholesterolu.

Wypijesz alko w sobotę na imprezie czy 2 piwka do meczu będzie ok - chlejesz czteropak dziennie codziennie to już wątroba nie wytrzyma



