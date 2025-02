Sam gardzę zielonym ładem itp. Ale mieszkam w terenach gdzie domy ogrzewane są węglem i faktycznie kopciuchy to jest mega problem.



Palą tam ludzie byle czym, dymu więcej niż z kotła na ekogroszek przez 2 tygodnie. Osobiście miałem kopciucha i nawet paląc od góry w niektórych momentach nie dało się uchronić przed zadymieniem połowy okolicy... Co jak co ale to powinno zdechnąć.