Przygnębiające. O ile wiele firm, które upadły to były jaskinie ukrytego bezrobocia, tak Rafako tworzyło produkt nadal potrzebny i wysokiej jakości. Na dopłaty do kredytów siano się znajdzie czy zasiłki dla nierobów, ale wesprzeć nawet nieoprocentowaną pożyczką polskiego pracodawcę? Kto to widział. Przecież wiadomo, że Polak w wieku produkcyjnym to niewolnik.