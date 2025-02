w sam raz na dzialania rozpoznawcze i sabotazowe ...ale czy MON bedzie zainteresowany rozwojem krajowych kompetencji?



Raczej nie, jesli nie da sie tam przyczepic lesnych dziadkow z komisji i Instytutow Uzbrojenia etc.



a na co to komu, jak mozna kupic gdzies drozej i przytulic prowizje od lobbysty?