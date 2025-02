Miało tyle samo, ale nie diagnozowano i "leczono" w inny sposób. Dziecko z ADHD można naprowadzić na właściwe tory, pasem. Na krótki okres czasu, ale działa. Ale ta taktyka działa do momentu jak jest młody, rodzice nie będą okładać dorosłego. Niestety to prawdziwe, ADHD u dorosłego to spore utrudnienie życia. Leki są i działają, tak samo na dzieci jak i dorosłych. Ale trzeba je brać, to znaczy być zdiagnozowanym.