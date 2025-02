Każdy współczesny naród europejski pochodzi od chłopów, bo chłopi stanowili lwią część społeczeństwa aż do rewolucji przemysłowej i w sumie to później jeszcze też długo. Różnica taka, że Anglik, w porównaniu do Polaka, mógł wcześniej pójść do kopalni i dostać pylicy zamiast robić w polu. Jest jeszcze kwestia tego kto masom robił uświadomienie narodowe. W przypadku Polaków była to szlachta, inteligencja wywodząca się ze zubożałej szlachty, mieszczaństwo najczęściej ze szlacheckim pochodzeniem. A Pokaż całość