"Ta zaś – jak ustalono – oskarżała go o molestowanie ich córki, nagrywała i udostępniała jego sesje terapeutyczne, poniżała i nękała. Kobieta miała składać donosy do pracy męża, co skończyło się jego zwolnieniem, a nawet posunąć się do odkręcania kół w jego samochodzie, co z kolei doprowadziło do wypadku. Byłemu partnerowi i dzieciom zostawiła też list pożegnalny, bo planowała popełnienie samobójstwa"



czy kobiecie postawiono już zarzuty?