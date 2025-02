Nie wiem, czy ja również mam coś z oczami...czy nie widzę ani słowa o tym co FAKTYCZNIE się dzieje z tymi oczami. Relacja z wizyty w szpitalu, dotyczy opinii psychiatrycznej. A co z oczami? Można to odkręcić?



Niby piszesz o jakiejś opcji reoperacji. Że na to zbierasz kasę i to najprawdopodobniej sprawi, że objawy ustąpią. A jednocześnie zaraz czytam, że bujasz się już z tym 4 lata.