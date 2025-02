Stanowski: posiada 8 nieruchomosci w Polsce i 1 za granica, spoko niech sobie posiada ...tylko co to za gowno hipokryzja gdy kupujesz juz 8 nieruchomosc i tak samo jestes jedna z glownych przyczyn windowania kosmicznych cen, przez co dla wiekszosci Polakow nie obracajacych milionami sa one ciezko dostepne albo zupelnie nie dostepne. Ale posluchajcie ludzi z kanalu krezusa nieruchomosci i on Wam wytlumaczy kto jest winny!, czy ja dobrze zrozumialem ze Stanowski Pokaż całość