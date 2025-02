dlaczego teraz? bo chce uwiarygodnić Trzaskowskiego czyli marionetkę nic nie robiącą poza karierą polityczną - o ile dotychczas głosowałem na tzw "opcję demokratyczną" to teraz na pewno na tego nieroba będącego prezydentem Warszawy nie zagłosuję - dlaczego? bo mieszkam w Warszawie i widzę co on robi czyli nic poza promowaniem się - dla mnie miernota do kwadratu