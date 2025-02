Czyli tak naprawdę musielibyśmy jednocześnie na całym świecie wyłączyć prawnie posiadanie udziałów.

Jeśli nie można kupić kawałka firmy i czerpać z tego zysków w nieskończoność, to cała ta piramida przestałaby mieć sens.

No to życzę nam powodzenia, bo chyba poza totalną, światową rewolucją nie mamy żadnych opcji.