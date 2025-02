Trzeba przyznać, że z typa bez perspektyw, który w normalnym trybie zaginąłby w masie ludzi, którzy mają charyzmę, osiągnięcia i coś do powiedzenia i do dzisiaj by był 2-3 garniturem w PiSie, przypadkowo Kaczyński zamienił go w typa, który już na zawsze będzie w książkach od historii.

Wniosek - i ślepej kurze trafi się ziarno... dwa razy... pod warunkiem że gospodarz też jest ślepy i głuchy, ze ślepoty zamiast do spichlerza pójdzie Pokaż całość