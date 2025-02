Jakie oburzenie w komentarzach prezydent USA chce zrobić jak najlepiej dla USA zero zdziwienia ¯\(ツ)/¯ To Europa pozbyła się większości produkcji, pozbyła się na własne życzenie taniej energii, rozbroiła się i napasła potencjalnego agresora Rosje i dalej brnie w zielone szaleństwo. To nie ma co winić Trumpa tylko nasze elity ze można z UE robić co się chce. Zobaczymy na ile mocy sprawczej jeszcze Europie zostało.