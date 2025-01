I tu wychodzi wyższość kart kredytowych nad debetowymi i blikiem. Jeśli miał w portfelu (elektronicznym czy fizycznym) debetową to teraz te 25 tysięcy to jego problem i może jedynie się sądzić ze skazańcem i prawdopodobnie nigdy nie odzyska pieniędzy. W przypadku kredytowej bank oddaje ci całą kasę i to bank potem się będzie rozliczał ze złodziejem bo to ich pieniądze zostały ukradzione.



W ogóle to nie rozumiem popularności blika - przecież to Pokaż całość