Pomijając to co odkryto, czy nie odkryto w materiale z asteroidy, ale w obecnych czasach wierzyć, że jesteśmy jedynym inteligentnym życiem w naszej galaktyce (nawet nie biorąc pod uwagę innych) to trzeba być ignorantem nie zdającym sobie sprawy z ilości słońc i planet tylko w naszej galaktyce, a co dopiero jakby brać pod uwagę inne galaktyki. To jest jak wiara w płaską ziemię lub jakieś inne zabobony.