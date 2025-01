To sobie zdezerteruję

Mam wybór albo siedzieć w ciepłej celi z pełnym brzuchem albo zdychać w jakimś okopie w gównie i rzygach kolegów z wizją powolnej i bolesnej śmierci jak mnie rozerwie jakiś pocisk

i za co mam ginąć ? za podatki na patusów ? za samodne madki z murzyniątkami ? za p0lki co gardzą rodakami gorzej niż hitler żydami ? za 800 plus ?

To państwo nie stworzyło żadnych warunków bym Pokaż całość