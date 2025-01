sprawcą jest Juraj Cintula[w innych językach] (ur. 1953) – pisarz i poeta, mieszkający w mieście Levice, legalnie posiadający b--ń palną ze względu na pracę ochroniarza w centrum handlowym

Prawie go odstrzelił obywatel a on idzie na zwarcie..Btw to był ciekawy motyw ..Widać czechosłowackie kunderowskie wzorce na Słowacji mocno się trzymają i dalej niektórzy saneczkują na trzecie piętro w imię wyższych idei ..